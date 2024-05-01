Selskapskatalog
Florida Blue
Florida Blue Lønninger

Florida Blues lønn varierer fra $66,500 i total kompensasjon per år for en Forretningsanalytiker på laveste nivå til $151,900 for en Cybersecurity Analyst på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Florida Blue. Sist oppdatert: 10/18/2025

Programvareutvikler
Median $115K

Backend Programvareingeniør

Forretningsanalytiker
Median $66.5K
Aktuar
$121K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Dataanalytiker
$106K
Dataforsker
$111K
Information Technologist (IT)
$67.2K
Cybersecurity Analyst
$152K
Løsningsarkitekt
$131K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Florida Blue er Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $151,900. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Florida Blue er $112,775.

