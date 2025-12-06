Selskapskatalog
Fiverr
Fiverr Venturekapitalist Lønninger

Den gjennomsnittlige Venturekapitalist totalkompensasjonen in Israel hos Fiverr varierer fra ₪216K til ₪307K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Fiverrs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/6/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$73K - $86.5K
Israel
Vanlig Område
Mulig Område
$64.3K$73K$86.5K$91.3K
Vanlig Område
Mulig Område

Hva er karrierenivåene hos Fiverr?

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Venturekapitalist hos Fiverr in Israel ligger på en årlig totalkompensasjon på ₪307,005. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Fiverr for Venturekapitalist rollen in Israel er ₪216,238.

