Fiverr
Fiverr Programvareutvikler Lønninger i Tel Aviv Metropolitan Area

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Tel Aviv Metropolitan Area hos Fiverr utgjør totalt ₪508K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Fiverrs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
Fiverr
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Totalt per år
₪508K
Nivå
hidden
Grunnlønn
₪477K
Stock (/yr)
₪31.4K
Bonus
₪0
År i selskapet
2-4 År
Års erfaring
5-10 År
Hva er karrierenivåene hos Fiverr?

₪560K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Inkluderte stillinger

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Fiverr in Tel Aviv Metropolitan Area ligger på en årlig totalkompensasjon på ₪640,011. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Fiverr for Programvareutvikler rollen in Tel Aviv Metropolitan Area er ₪489,826.

