FISPAN
FISPAN Programvareingeniør Lønninger

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Canada hos FISPAN utgjør totalt CA$86.8K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for FISPANs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/2/2025

Median Pakke
company icon
FISPAN
Software Developer
Vancouver, BC, Canada
Totalt per år
CA$86.8K
Nivå
Entry Level
Grunnlønn
CA$86.8K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
År i selskapet
0 År
Års erfaring
1 År
Hva er karrierenivåene hos FISPAN?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos FISPAN in Canada ligger på en årlig totalkompensasjon på CA$160,866. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos FISPAN for Programvareingeniør rollen in Canada er CA$92,398.

