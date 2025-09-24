Selskapskatalog
Den gjennomsnittlige Forretningsutvikling totalkompensasjonen in United States hos Firework varierer fra $208K til $284K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Fireworks totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/24/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$223K - $270K
United States
Vanlig Område
Mulig Område
$208K$223K$270K$284K
Vanlig Område
Mulig Område

$160K

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Firework er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Forretningsutvikling hos Firework in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $284,200. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Firework for Forretningsutvikling rollen in United States er $208,250.

Andre ressurser