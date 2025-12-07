Selskapskatalog
Fireblocks
Fireblocks Kundeserviceoperasjoner Lønninger

Den gjennomsnittlige Kundeserviceoperasjoner totalkompensasjonen hos Fireblocks varierer fra $77.1K til $112K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Fireblockss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/7/2025

$87.4K - $102K
$77.1K$87.4K$102K$112K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Fireblocks er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Kundeserviceoperasjoner hos Fireblocks ligger på en årlig totalkompensasjon på $111,860. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Fireblocks for Kundeserviceoperasjoner rollen er $77,080.

Andre ressurser

