Finder Lønninger

Finders lønn varierer fra $79,668 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $177,678 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Finder. Sist oppdatert: 9/3/2025

$160K

Produktdesigner
$79.7K
Produktleder
$120K
Programvareutvikler
$122K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Programvareutviklingsleder
$178K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Finder er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $177,678. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Finder er $120,827.

