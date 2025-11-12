Fullstack Programvareutvikler-kompensasjon in Salt Lake City Greater Area hos Fidelity Investments varierer fra $120K per year for L3 til $178K per year for L6. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Salt Lake City Greater Area utgjør totalt $174K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Fidelity Investmentss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/12/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
L3
$120K
$115K
$0
$4.5K
L4
$106K
$93.7K
$6.7K
$5.8K
L5
$143K
$121K
$0
$22.8K
L6
$178K
$144K
$2.8K
$31.3K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Fidelity Investments er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)