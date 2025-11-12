Fullstack Programvareutvikler-kompensasjon in Greater Bengaluru hos Fidelity Investments varierer fra ₹1.34M per year for L3 til ₹2.64M per year for L5. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Bengaluru utgjør totalt ₹1.7M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Fidelity Investmentss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/12/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
L3
₹1.34M
₹1.28M
₹21.9K
₹43.5K
L4
₹1.58M
₹1.38M
₹95.5K
₹107K
L5
₹2.64M
₹2.34M
₹51.6K
₹246K
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Fidelity Investments er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)