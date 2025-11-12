Fidelity Investments Dataingeniør Lønninger i Raleigh-Durham Area

Dataingeniør-kompensasjon in Raleigh-Durham Area hos Fidelity Investments varierer fra $88.9K per year for L3 til $139K per year for L4. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Raleigh-Durham Area utgjør totalt $142K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Fidelity Investmentss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/12/2025

Nivånavn Total Grunnlønn Aksjer ( /yr ) Bonus L3 Associate Software Engineer ( Inngangsnivå ) $88.9K $81K $0 $7.9K L4 Software Engineer $139K $123K $7.3K $9K L5 Senior Software Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- L6 Principal Software Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- Vis 3 flere nivåer

Siste lønnsrapporter

Selskap Lokasjon | Dato Nivånavn Merkelapp År med Erfaring Totalt / I Selskapet Total Kompensasjon ( USD ) Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus

Opptjeningsplan Hovedplan 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Hos Fidelity Investments er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan: 25 % opptjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årlig )

25 % opptjenes i 2nd - ÅR ( 2.08 % månedlig )

25 % opptjenes i 3rd - ÅR ( 2.08 % månedlig )

25 % opptjenes i 4th - ÅR ( 2.08 % månedlig )

Hva er opptjeningsplanen hos Fidelity Investments ?

