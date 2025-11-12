Selskapskatalog
Fidelity Investments
Fidelity Investments Dataingeniør Lønninger i Greater Dallas Area

Dataingeniør-kompensasjon in Greater Dallas Area hos Fidelity Investments varierer fra $88.9K per year for L3 til $144K per year for L5. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Dallas Area utgjør totalt $94.9K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Fidelity Investmentss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/12/2025

Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
L3
Associate Software Engineer(Inngangsnivå)
$88.9K
$81.8K
$0
$7K
L4
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Software Engineer
$144K
$132K
$0
$12.5K
L6
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Fidelity Investments er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareingeniør tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post.

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Dataingeniør hos Fidelity Investments in Greater Dallas Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $151,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Fidelity Investments for Dataingeniør rollen in Greater Dallas Area er $92,500.

