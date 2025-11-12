Backend Programvareutvikler-kompensasjon in Greater Bengaluru hos Fidelity Investments varierer fra ₹1.52M per year for L4 til ₹4.61M per year for L6. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Greater Bengaluru utgjør totalt ₹1.98M. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Fidelity Investmentss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/12/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer ()
Bonus
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹1.52M
₹1.42M
₹0
₹101K
L5
₹2.39M
₹2.11M
₹0
₹275K
L6
₹4.61M
₹3.98M
₹0
₹630K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Fidelity Investments er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)