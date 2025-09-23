Selskapskatalog
Fidelity International
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

Fidelity International Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in India hos Fidelity International utgjør totalt ₹3.34M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Fidelity Internationals totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/23/2025

Median Pakke
company icon
Fidelity International
Software Engineer
Gurgaon, HR, India
Totalt per år
₹3.34M
Nivå
-
Grunnlønn
₹3.34M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i selskapet
4 År
Års erfaring
10 År
Hva er karrierenivåene hos Fidelity International?

₹13.98M

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig ₹2.62M+ (noen ganger ₹26.22M+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger
Praksisplasslønn

Bidra

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareutvikler tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Programvareutvikler bij Fidelity International in India ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹4,091,116. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Fidelity International voor de Programvareutvikler functie in India is ₹1,510,930.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Fidelity International

Relaterte selskaper

  • Flipkart
  • Uber
  • Stripe
  • Coinbase
  • Airbnb
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser