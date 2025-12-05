Selskapskatalog
Fever
  • Lønninger
  • Programvareingeniør

  • Alle Programvareingeniør lønninger

Fever Programvareingeniør Lønninger

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Spain hos Fever utgjør totalt €47.9K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Fevers totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/5/2025

Median Pakke
company icon
Fever
Software Engineer
Zaragoza, AR, Spain
Totalt per år
$55.4K
Nivå
L3
Grunnlønn
$55.4K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i selskapet
1 År
Års erfaring
5 År
Hva er karrierenivåene hos Fever?
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Inkluderte stillinger

Backend Programvareutvikler

Fullstack Programvareutvikler

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos Fever in Spain ligger på en årlig totalkompensasjon på €74,157. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Fever for Programvareingeniør rollen in Spain er €47,940.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Fever

Andre ressurser

