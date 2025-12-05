Selskapskatalog
Fazz
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Programvareutviklingsleder

  • Alle Programvareutviklingsleder lønninger

Fazz Programvareutviklingsleder Lønninger

Den gjennomsnittlige Programvareutviklingsleder totalkompensasjonen in Taiwan hos Fazz varierer fra NT$2.7M til NT$3.84M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Fazzs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/5/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$100K - $114K
Taiwan
Vanlig Område
Mulig Område
$88.3K$100K$114K$125K
Vanlig Område
Mulig Område

Vi trenger bare 2 flere Programvareutviklingsleder innrapporteringers hos Fazz for å låse opp!

Inviter vennene dine og samfunnet til å legge til lønninger anonymt på under 60 sekunder. Mer data betyr bedre innsikt for jobbsøkere som deg og vårt samfunn!

💰 Vis alle Lønninger

💪 Bidra Din lønn


Bidra
Hva er karrierenivåene hos Fazz?

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Programvareutviklingsleder tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutviklingsleder hos Fazz in Taiwan ligger på en årlig totalkompensasjon på NT$3,842,784. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Fazz for Programvareutviklingsleder rollen in Taiwan er NT$2,702,975.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Fazz

Relaterte selskaper

  • DoorDash
  • Lyft
  • Tesla
  • Snap
  • Pinterest
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fazz/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.