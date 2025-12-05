Selskapskatalog
Fazz
Fazz Prosjektleder Lønninger

Den gjennomsnittlige Prosjektleder totalkompensasjonen in Singapore hos Fazz varierer fra SGD 218K til SGD 310K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Fazzs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 12/5/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

$192K - $227K
Singapore
Vanlig Område
Mulig Område
$169K$192K$227K$240K
Vanlig Område
Mulig Område

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Prosjektleder hos Fazz in Singapore ligger på en årlig totalkompensasjon på SGD 309,688. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Fazz for Prosjektleder rollen in Singapore er SGD 218,128.

Andre ressurser

