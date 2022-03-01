Selskapskatalog
Farmers Business Network
Farmers Business Network Lønninger

Farmers Business Networks lønn varierer fra $171,638 i total kompensasjon per år for en Rekrutterer på laveste nivå til $480,390 for en Teknisk programleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Farmers Business Network. Sist oppdatert: 10/9/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $180K
Dataforsker
$205K
Personalavdeling
$176K

Produktleder
$199K
Programleder
$281K
Rekrutterer
$172K
Teknisk programleder
$480K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Farmers Business Network er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Farmers Business Network er Teknisk programleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $480,390. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Farmers Business Network er $198,739.

