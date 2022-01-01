Selskapskatalog
Farfetch
Farfetch Lønninger

Farfetchs lønn varierer fra $22,689 i total kompensasjon per år for en Tekstforfatter på laveste nivå til $198,900 for en Dataforsker på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Farfetch. Sist oppdatert: 10/9/2025

$160K

Programvareutvikler
L1 $41.9K
L2 $49K
L3 $44.4K
L4 $53.7K

Frontend Programvareingeniør

Backend Programvareingeniør

Dataingeniør

Produktleder
L2 $45.3K
L3 $70.1K
Dataanalytiker
Median $37.7K

Markedsføring
Median $105K
Prosjektleder
Median $39.9K
Programvareutviklingsleder
Median $69.8K
Forretningsanalytiker
$111K
Tekstforfatter
$22.7K
Kundeservice
$75.4K
Dataforskningsleder
$77.9K
Dataforsker
$199K
Finansanalytiker
$54.2K
Personalavdeling
$24.6K
Information Technologist (IT)
$113K
Rekrutterer
$85.4K
Løsningsarkitekt
$79.4K
UX-forsker
$47.9K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Farfetch er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Farfetch er Dataforsker at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $198,900. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Farfetch er $54,174.

