Fareportal Lønninger

Fareportals lønn varierer fra $16,925 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $204,000 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Fareportal. Sist oppdatert: 10/15/2025

Programvareutvikler
Median $16.9K
Produktleder
Median $150K
Programvareutviklingsleder
$204K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Fareportal er Programvareutviklingsleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $204,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Fareportal er $150,000.

