Faraday Technology
Faraday Technology Lønninger

Faraday Technologys lønn varierer fra $40,935 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $67,810 for en Prosjektleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Faraday Technology. Sist oppdatert: 10/18/2025

Maskinvareingeniør
$61.4K
Prosjektleder
$67.8K
Programvareutvikler
$40.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Faraday Technology er Prosjektleder at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $67,810. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Faraday Technology er $61,364.

