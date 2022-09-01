Selskapskatalog
Fandom Lønninger

Fandoms lønn varierer fra $60,775 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $90,545 for en Dataanalytiker på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Fandom. Sist oppdatert: 9/12/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $60.8K
Dataanalytiker
$90.5K
Programvareutviklingsleder
$89.8K

Tillit og sikkerhet
$74.4K
Ofte stilte spørsmål

El rol amb millor retribució reportat a Fandom és Dataanalytiker at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $90,545. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Fandom és $82,095.

