Fanatics
Fanatics Lønninger

Fanaticss lønn varierer fra $7,881 i total kompensasjon per år for en Forretningsanalytiker på laveste nivå til $305,000 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Fanatics. Sist oppdatert: 10/18/2025

Programvareutvikler
Software Engineer III $183K
Senior Software Engineer $210K
Staff Software Engineer $237K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Produktleder
Median $210K
Programvareutviklingsleder
Median $305K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Stabssjef
Median $65K
Dataforsker
Median $238K
Markedsføring
Median $120K
Dataanalytiker
Median $131K
Administrativ assistent
$103K
Forretningsanalytiker
$7.9K
Dataforskningsleder
$164K
Personalavdeling
$163K
Produktdesigner
$151K
Rekrutterer
$146K
Cybersecurity Analyst
$61.3K
Teknisk programleder
$238K
UX-forsker
$125K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Fanatics er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Fanatics er Programvareutviklingsleder med en årlig totalkompensasjon på $305,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Fanatics er $156,975.

