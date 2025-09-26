Selskapskatalog
Fairmarkit
Fairmarkit Programvareutvikler Lønninger

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Poland hos Fairmarkit utgjør totalt PLN 270K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Fairmarkits totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/26/2025

Median Pakke
company icon
Fairmarkit
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Totalt per år
PLN 270K
Nivå
Senior
Grunnlønn
PLN 270K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
År i selskapet
2-4 År
Års erfaring
5-10 År
Hva er karrierenivåene hos Fairmarkit?

PLN 605K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Praksisplasslønn

Bidra

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareutvikler hos Fairmarkit in Poland ligger på en årlig totalkompensasjon på PLN 272,088. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Fairmarkit for Programvareutvikler rollen in Poland er PLN 270,199.

