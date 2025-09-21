Selskapskatalog
F5 Networks
F5 Networks Løsningsarkitekt Lønninger

Løsningsarkitekt-mediankompensasjonspakken in United States hos F5 Networks utgjør totalt $276K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for F5 Networkss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/21/2025

Median Pakke
company icon
F5 Networks
Solutions Architect
hidden
Totalt per år
$276K
Nivå
hidden
Grunnlønn
$220K
Stock (/yr)
$35K
Bonus
$21K
År i selskapet
2-4 År
Års erfaring
11+ År
Hva er karrierenivåene hos F5 Networks?

$160K

Siste lønnsrapporter
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos F5 Networks er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos F5 Networks er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)



Inkluderte stillinger

Skysikkerhetsarkitekt

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Løsningsarkitekt hos F5 Networks in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $471,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos F5 Networks for Løsningsarkitekt rollen in United States er $255,000.

Andre ressurser