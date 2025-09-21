Programvareutvikler-kompensasjon in United States hos F5 Networks varierer fra $131K per year for Software Engineer 1 til $354K per year for Architect. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $178K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for F5 Networkss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/21/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Software Engineer 1
$131K
$110K
$12.7K
$8.4K
Software Engineer 2
$158K
$129K
$18.7K
$10.6K
Software Engineer 3
$181K
$153K
$17.3K
$10.9K
Senior Software Engineer
$207K
$176K
$20.1K
$11.3K
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos F5 Networks er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
