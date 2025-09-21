Selskapskatalog
F5 Networks
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Salg

  • Alle Salg lønninger

F5 Networks Salg Lønninger

Salg-mediankompensasjonspakken in United States hos F5 Networks utgjør totalt $238K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for F5 Networkss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/21/2025

Median Pakke
company icon
F5 Networks
Major Account Manager II
San Diego, CA
Totalt per år
$157K
Nivå
-
Grunnlønn
$122K
Stock (/yr)
$28.4K
Bonus
$7.1K
År i selskapet
5 År
Års erfaring
15 År
Hva er karrierenivåene hos F5 Networks?

$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Unlock by Adding Your Salary!

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos F5 Networks er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Ofte stilte spørsmål

Akojọ oṣu ti o nsan owo giga julọ ti a sọ fun Salg ni F5 Networks in United States joko ni apapọ isanwo ọdun ti $275,000. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni F5 Networks fun ipa Salg in United States ni $187,000.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for F5 Networks

Andre ressurser