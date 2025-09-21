Selskapskatalog
F5 Networks
F5 Networks Personalavdeling Lønninger

Personalavdeling-mediankompensasjonspakken in United States hos F5 Networks utgjør totalt $195K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for F5 Networkss totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/21/2025

Median Pakke
company icon
F5 Networks
Human Resources
Seattle, WA
Totalt per år
$195K
Nivå
-
Grunnlønn
$195K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i selskapet
3 År
Års erfaring
15 År
Hva er karrierenivåene hos F5 Networks?

$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos F5 Networks er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos F5 Networks er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Personalavdeling hos F5 Networks in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $260,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos F5 Networks for Personalavdeling rollen in United States er $196,000.

