F-Secure
  • Lønninger
  • Programvareingeniør

  • Alle Programvareingeniør lønninger

  • Greater Bengaluru

F-Secure Programvareingeniør Lønninger i Greater Bengaluru

Programvareingeniør-mediankompensasjonspakken in Greater Bengaluru hos F-Secure utgjør totalt ₹3.85M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for F-Secures totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 11/6/2025

Median Pakke
company icon
F-Secure
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹3.85M
Nivå
L3
Grunnlønn
₹3.85M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i selskapet
0-1 År
Års erfaring
5-10 År
Hva er karrierenivåene hos F-Secure?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Programvareingeniør hos F-Secure in Greater Bengaluru ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹3,989,230. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos F-Secure for Programvareingeniør rollen in Greater Bengaluru er ₹3,849,054.

