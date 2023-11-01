Selskapskatalog
Eyeota
Eyeota Lønninger

Eyeotas lønn varierer fra $84,460 i total kompensasjon per år for en Dataforsker på laveste nivå til $100,000 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Eyeota. Sist oppdatert: 9/11/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $100K
Dataforsker
$84.5K
Produktdesigner
$85.4K

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Eyeota er Programvareutvikler med en årlig totalkompensasjon på $100,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Eyeota er $85,425.

