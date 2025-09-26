Selskapskatalog
ExxonMobil
Jobber du her? Gjør krav på ditt selskap
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Prosjektleder

  • Alle Prosjektleder lønninger

ExxonMobil Prosjektleder Lønninger

Prosjektleder-kompensasjon in United States hos ExxonMobil varierer fra $118K per year for CL23 til $331K per year for CL28. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $210K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for ExxonMobils totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/26/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Legg til kompSammenlign nivåer
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
CL22
$ --
$ --
$ --
$ --
CL23
$118K
$118K
$0
$0
CL24
$ --
$ --
$ --
$ --
CL25
$ --
$ --
$ --
$ --
Vis 4 flere nivåer
Legg til kompSammenlign nivåer

$160K

Få Betalt, Ikke Lurt

Vi har forhandlet tusenvis av tilbud og oppnår jevnlig $30K+ (noen ganger $300K+) økning. Få din lønn forhandlet eller din CV gjennomgått av de ekte ekspertene - rekrutterere som gjør det daglig.

Siste lønnsrapporter
Legg tilLegg til lønnLegg til kompensasjon

Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Åpne Stillinger

Bidra
Hva er karrierenivåene hos ExxonMobil?

Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Prosjektleder tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Prosjektleder hos ExxonMobil in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $330,815. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos ExxonMobil for Prosjektleder rollen in United States er $196,000.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for ExxonMobil

Relaterte selskaper

  • Phillips 66
  • Halliburton
  • CenterPoint Energy
  • Texas Instruments
  • Chevron
  • Se alle selskaper ➜

Andre ressurser