ExxonMobil
ExxonMobil Markedsføring Lønninger

Markedsføring-mediankompensasjonspakken in United States hos ExxonMobil utgjør totalt $237K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for ExxonMobils totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/26/2025

Median Pakke
company icon
ExxonMobil
Trading
Houston, TX
Totalt per år
$237K
Nivå
CL26
Grunnlønn
$223K
Stock (/yr)
$14K
Bonus
$0
År i selskapet
11 År
Års erfaring
11 År
Hva er karrierenivåene hos ExxonMobil?

$160K

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Markedsføring hos ExxonMobil in United States ligger på en årlig totalkompensasjon på $264,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos ExxonMobil for Markedsføring rollen in United States er $185,000.

