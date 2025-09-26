Kjemisk ingeniør-kompensasjon in United States hos ExxonMobil varierer fra $104K per year for CL22 til $187K per year for CL26. Den yearlige mediankompensasjonspakken in United States utgjør totalt $121K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for ExxonMobils totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/26/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
CL22
$104K
$104K
$0
$0
CL23
$135K
$135K
$0
$0
CL24
$125K
$125K
$0
$0
CL25
$133K
$133K
$0
$0
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Inkluderte stillingerSend inn ny stilling