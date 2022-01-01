Selskapskatalog
ExxonMobil Lønninger

ExxonMobils lønn varierer fra $1,547 i total kompensasjon per år for en Forretningsanalytiker på laveste nivå til $290,000 for en Teknisk programleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos ExxonMobil. Sist oppdatert: 9/11/2025

$160K

Maskiningeniør
CL23 $110K
CL24 $121K
CL25 $130K
CL26 $195K
CL27 $247K
Programvareutvikler
CL23 $110K
CL24 $133K
CL25 $162K
CL26 $204K
CL27 $230K

Full-Stack Programvareingeniør

Forskningsvitenskapsmann

Kjemisk ingeniør
CL22 $104K
CL23 $135K
CL25 $133K
CL26 $187K

Prosessingeniør

Produktleder
CL24 $126K
CL26 $197K
Prosjektleder
CL23 $118K
CL27 $214K
Teknisk programleder
CL26 $182K
CL28 $290K
Forretningsutvikling
Median $200K
Dataforsker
Median $35.8K
Informasjonsteknolog (IT)
Median $108K
Markedsføring
Median $237K
Maskinvareingeniør
Median $140K
Produktdesigner
Median $120K
Byggingeniør
Median $231K
Regnskapsfører
$17.6K
Biomedisinsk ingeniør
$136K
Forretningsoperasjoner
$114K
Forretningsoperasjonsleder
$139K
Forretningsanalytiker
$1.5K
Kontrollingeniør
$171K
Dataanalytiker
$26K
Elektroingeniør
$164K
Finansanalytiker
$18.4K
Geologisk ingeniør
$169K
Personalavdeling
$3.5K
Ledelsesrådgiver
$38.8K
Markedsføringsoperasjoner
$149K
Programleder
$181K
Salg
$93.5K
Cybersikkerhetsanalytiker
$115K
Løsningsarkitekt
$43.1K
Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


