Exxeta
Exxeta Lønninger

Exxetas lønn varierer fra $56,964 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $98,865 for en Ledelsesrådgiver på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Exxeta. Sist oppdatert: 9/11/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $57K
Produktleder
Median $90.4K
Ledelsesrådgiver
$98.9K

Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

The highest paying role reported at Exxeta is Ledelsesrådgiver at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $98,865. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Exxeta is $90,376.

