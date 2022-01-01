Extreme Networks Lønninger

Selskapskatalog
Extreme Networkss lønn varierer fra $103,530 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $243,775 for en Salg på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Extreme Networks. Sist oppdatert: 9/11/2025

$160K

Programvareutvikler
P3 $104K
P4 $104K
Kundeservice
$154K
Maskinvareingeniør
$114K

Markedsføring
$166K
Produktdesigner
$211K
Produktleder
$133K
Programleder
$176K
Salg
$244K
Salgsingeniør
$192K
Programvareutviklingsleder
Median $195K
Teknisk programleder
$147K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Extreme Networks er Salg at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $243,775. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Extreme Networks er $160,092.

