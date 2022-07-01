Selskapskatalog
Extole
Extole Lønninger

Extoles lønn varierer fra $25,186 i total kompensasjon per år for en Programvareutvikler på laveste nivå til $99,500 for en Løsningsarkitekt på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Extole. Sist oppdatert: 9/10/2025

$160K

Dataforsker
$43.8K
Informasjonsteknolog (IT)
$27.6K
Produktleder
$36.2K

Programvareutvikler
$25.2K
Løsningsarkitekt
$99.5K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Extole er Løsningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $99,500. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Extole er $36,180.

