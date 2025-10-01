Selskapskatalog
exadel
  • Lønninger
  • Programvareutvikler

  • Alle Programvareutvikler lønninger

  • Uzbekistan

exadel Programvareutvikler Lønninger i Uzbekistan

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Uzbekistan hos exadel utgjør totalt UZS 646.29M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for exadels totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
exadel
Software Engineer
Tashkent, TO, Uzbekistan
Totalt per år
UZS 646.29M
Nivå
Senior
Grunnlønn
UZS 646.29M
Stock (/yr)
UZS 0
Bonus
UZS 0
År i selskapet
1 År
Års erfaring
4 År
Hva er karrierenivåene hos exadel?

UZS 2B

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Praksisplasslønn

Inkluderte stillinger

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Programvareingeniør

Ofte stilte spørsmål

El paquete salarial más alto reportado para un Programvareutvikler en exadel in Uzbekistan tiene una compensación total anual de UZS 751,500,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en exadel para el puesto de Programvareutvikler in Uzbekistan es UZS 646,290,000.

Andre ressurser