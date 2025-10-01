Selskapskatalog

Programvareutvikler-mediankompensasjonspakken in Georgia hos exadel utgjør totalt GEL 104K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for exadels totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 10/1/2025

Median Pakke
company icon
exadel
Software Engineer
Tbilisi, TB, Georgia
Totalt per år
GEL 104K
Nivå
Middle
Grunnlønn
GEL 104K
Stock (/yr)
GEL 0
Bonus
GEL 0
År i selskapet
3 År
Års erfaring
7 År
Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Programvareutvikler at exadel in Georgia sits at a yearly total compensation of GEL 151,103. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at exadel for the Programvareutvikler role in Georgia is GEL 101,862.

