Evonik Lønninger

Evoniks lønnsområde varierer fra $76,108 i total kompensasjon årlig for Løsningsarkitekt i nedre ende til $159,120 for Driftssjef i øvre ende. Levels.fyi samler inn anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte i Evonik . Sist oppdatert: 8/11/2025