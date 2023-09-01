Selskapskatalog
Evertz
Evertz Lønninger

Evertzs lønn varierer fra $39,407 i total kompensasjon per år for en Information Technologist (IT) på laveste nivå til $84,500 for en Løsningsarkitekt på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Evertz. Sist oppdatert: 10/20/2025

Programvareutvikler
Junior Software Engineer $55.4K
Software Engineer $64.1K

Full-Stack Programvareingeniør

Løsningsarkitekt
Median $84.5K
Maskinvareingeniør
$55.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Information Technologist (IT)
$39.4K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Evertz er Løsningsarkitekt med en årlig totalkompensasjon på $84,500. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Evertz er $55,440.

Andre ressurser