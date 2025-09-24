Selskapskatalog
Den gjennomsnittlige UX-forsker totalkompensasjonen in United States hos Ernst and Young varierer fra $117K til $171K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Ernst and Youngs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/24/2025

$135K - $154K
$160K

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Ernst and Young er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a UX-forsker at Ernst and Young in United States sits at a yearly total compensation of $171,100. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the UX-forsker role in United States is $117,450.

