Ernst and Young Teknisk forfatter Lønninger

Den gjennomsnittlige Teknisk forfatter totalkompensasjonen in Singapore hos Ernst and Young varierer fra SGD 38.1K til SGD 52.1K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Ernst and Youngs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/24/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

SGD 41.2K - SGD 48.9K
Singapore
Vanlig Område
Mulig Område
SGD 38.1KSGD 41.2KSGD 48.9KSGD 52.1K
Vanlig Område
Mulig Område

SGD 210K

Få Betalt, Ikke Lurt

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Ernst and Young er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Teknisk forfatter hos Ernst and Young in Singapore ligger på en årlig totalkompensasjon på SGD 52,094. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Ernst and Young for Teknisk forfatter rollen in Singapore er SGD 38,052.

