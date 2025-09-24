Cybersecurity Analyst-kompensasjon hos Ernst and Young varierer fra $91.4K per year for Security Analyst til $142K per year for Staff Security Analyst 1. Den yearlige mediankompensasjonspakken utgjør totalt $97.9K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Ernst and Youngs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/24/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Security Analyst
$91.4K
$88.3K
$0
$3.1K
Senior Security Analyst
$140K
$134K
$0
$6K
Staff Security Analyst 1
$142K
$135K
$0
$7.5K
Staff Security Analyst 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Ernst and Young er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:
25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)
25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)
25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)