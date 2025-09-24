Selskapskatalog
Ernst and Young
  • Lønninger
  • Cybersecurity Analyst

  • Alle Cybersecurity Analyst lønninger

Ernst and Young Cybersecurity Analyst Lønninger

Cybersecurity Analyst-kompensasjon hos Ernst and Young varierer fra $91.4K per year for Security Analyst til $142K per year for Staff Security Analyst 1. Den yearlige mediankompensasjonspakken utgjør totalt $97.9K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Ernst and Youngs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/24/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
Security Analyst
$91.4K
$88.3K
$0
$3.1K
Senior Security Analyst
$140K
$134K
$0
$6K
Staff Security Analyst 1
$142K
$135K
$0
$7.5K
Staff Security Analyst 2
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Siste lønnsrapporter
Selskap

Lokasjon | Dato

Nivånavn

Merkelapp

År med Erfaring

Totalt / I Selskapet

Total Kompensasjon

Grunnlønn | Aksjer (år) | Bonus
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Ernst and Young er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en jobFamilies.Cybersecurity Analyst hos Ernst and Young ligger på en årlig totalkompensasjon på $160,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Ernst and Young for jobFamilies.Cybersecurity Analyst rollen er $97,900.

Utvalgte jobber

    Ingen utvalgte jobber funnet for Ernst and Young

Andre ressurser