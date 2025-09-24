Selskapskatalog
Ernst and Young
Ernst and Young Maskiningeniør Lønninger

Den gjennomsnittlige Maskiningeniør totalkompensasjonen in United Kingdom hos Ernst and Young varierer fra £94.5K til £134K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Ernst and Youngs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/24/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

£107K - £127K
United Kingdom
Vanlig Område
Mulig Område
£94.5K£107K£127K£134K
Vanlig Område
Mulig Område

£121K

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Ernst and Young er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Maskiningeniør na Ernst and Young in United Kingdom é uma remuneração total anual de £134,227. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Ernst and Young para a função de Maskiningeniør in United Kingdom é £94,542.

Andre ressurser