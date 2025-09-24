Selskapskatalog
Ernst and Young
Den gjennomsnittlige Markedsføringsoperasjoner totalkompensasjonen in Netherlands hos Ernst and Young varierer fra €49.6K til €67.6K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Ernst and Youngs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/24/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

€53.1K - €64.1K
Netherlands
Vanlig Område
Mulig Område
€49.6K€53.1K€64.1K€67.6K
Vanlig Område
Mulig Område

€142K

Få Betalt, Ikke Lurt

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Ernst and Young er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Markedsføringsoperasjoner hos Ernst and Young in Netherlands ligger på en årlig totalkompensasjon på €67,626. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Ernst and Young for Markedsføringsoperasjoner rollen in Netherlands er €49,554.

