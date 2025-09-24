Selskapskatalog
Den gjennomsnittlige Tekstforfatter totalkompensasjonen in India hos Ernst and Young varierer fra ₹360K til ₹493K per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Ernst and Youngs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/24/2025

Gjennomsnittlig Totallønn

₹390K - ₹463K
India
Vanlig Område
Mulig Område
₹360K₹390K₹463K₹493K
Vanlig Område
Mulig Område

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Ernst and Young er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a Tekstforfatter at Ernst and Young in India sits at a yearly total compensation of ₹492,527. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the Tekstforfatter role in India is ₹359,759.

