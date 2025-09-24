Selskapskatalog
Ernst and Young
Ernst and Young Assistant Manager Lønninger

Assistant Manager-mediankompensasjonspakken in Pakistan hos Ernst and Young utgjør totalt PKR 5.77M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Ernst and Youngs totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/24/2025

Median Pakke
Ernst and Young
Assistant Manager
Totalt per år
PKR 5.77M
Nivå
Grunnlønn
PKR 5.26M
Stock (/yr)
PKR 0
Bonus
PKR 509K
År i selskapet
2-4 År
Års erfaring
2-4 År
Hva er karrierenivåene hos Ernst and Young?

PKR 45.12M

Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Ernst and Young er Aksje-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (2.08% månedlig)



Få verifiserte lønninger i innboksen din

Abonner på verifiserte Assistant Manager tilbud.Du vil få en detaljert oversikt over kompensasjonsdetaljer via e-post. Les mer

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Google Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Ofte stilte spørsmål

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Assistant Manager at Ernst and Young in Pakistan sits at a yearly total compensation of PKR 3,428,547. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the jobFamilies.Assistant Manager role in Pakistan is PKR 3,428,547.

