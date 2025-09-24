Selskapskatalog
Programvareutviklingsleder-mediankompensasjonspakken in India hos Ericsson utgjør totalt ₹9.49M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Ericssons totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/24/2025

Median Pakke
company icon
Ericsson
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹9.49M
Nivå
L7
Grunnlønn
₹8.49M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹999K
År i selskapet
3 År
Års erfaring
24 År
The highest paying salary package reported for a Programvareutviklingsleder at Ericsson in India sits at a yearly total compensation of ₹9,569,049. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ericsson for the Programvareutviklingsleder role in India is ₹9,491,034.

