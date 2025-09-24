Selskapskatalog
Ericsson
Ericsson Maskinvareingeniør Lønninger

Maskinvareingeniør-kompensasjon in Sweden hos Ericsson varierer fra SEK 484K per year for JS5 til SEK 720K per year for JS7. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Sweden utgjør totalt SEK 618K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Ericssons totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/24/2025

Gjennomsnitt Kompensasjon Etter Nivå
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 484K
SEK 484K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 912K
SEK 912K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 720K
SEK 720K
SEK 0
SEK 0
Inkluderte stillinger

ASIC Engineer

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Maskinvareingeniør hos Ericsson in Sweden ligger på en årlig totalkompensasjon på SEK 912,422. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Ericsson for Maskinvareingeniør rollen in Sweden er SEK 618,023.

