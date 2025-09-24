Maskinvareingeniør-kompensasjon in Sweden hos Ericsson varierer fra SEK 484K per year for JS5 til SEK 720K per year for JS7. Den yearlige mediankompensasjonspakken in Sweden utgjør totalt SEK 618K. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Ericssons totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/24/2025
Nivånavn
Total
Grunnlønn
Aksjer
Bonus
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 484K
SEK 484K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 912K
SEK 912K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 720K
SEK 720K
SEK 0
SEK 0
Selskap
Nivånavn
År med Erfaring
Total Kompensasjon
|Ingen lønninger funnet
