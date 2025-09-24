Selskapskatalog
Ericsson
Ericsson Dataforsker Lønninger

Dataforsker-mediankompensasjonspakken in India hos Ericsson utgjør totalt ₹5.66M per year. Se oppdeling av grunnlønn, aksjer og bonuser for Ericssons totalkompensasjonspakker. Sist oppdatert: 9/24/2025

Median Pakke
company icon
Ericsson
Senior Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹5.66M
Nivå
JS6
Grunnlønn
₹5.35M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹314K
År i selskapet
2 År
Års erfaring
8 År
Hva er karrierenivåene hos Ericsson?

₹13.98M

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Dataforsker hos Ericsson in India ligger på en årlig totalkompensasjon på ₹7,762,301. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Ericsson for Dataforsker rollen in India er ₹5,476,621.

Andre ressurser